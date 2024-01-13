Партизани "засвітили" систему оборони РФ на східному березі Криму – фото, відео

Партизани руху "Атеш" розкрили систему оборони та виявили місце дислокації російських військових на східному березі тимчасово окупованого Криму.

Про це партизанський рух повідомив у Telegram.

"Наші агенти змогли уважно спостерігати за діями окупантів у північно-східній частині Криму та виявили комплексну систему оборони супротивника", - йдеться у повідомленні.

Так, їм вдалося дізнатися, що вздовж бухти Ярилгача обладнана система укріплень. Кожні 100 метрів встановлені пости, на яких перебувають російські військові. Уздовж берегової лінії розмістили колючий дріт, обладнали вогневі позиції та встановили "зуби дракона".

Окупанти на східному березі Криму

Окупанти на східному березі Криму

Окупанти на східному березі Криму

Самі ж окупанти розмістилися у занедбаній будівлі на березі моря. Територія обгороджена колючим дротом та бетонними блоками. Координати: 45.65286073145, 32.96674019258.

Координати окупантів в Криму

"Ми вже не раз повідомляли про підготовку до оборонних дій окупантів. Для них думки про неминуче звільнення Криму стають дійсністю. Адже наші люди в Криму чекають на команду до активних дій всередині півострова! Крим буде деокуповано", - наголосили партизани.

Нагадаємо, командувач ВМС пояснив стратегічне значення Севастополя для окупантів.

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