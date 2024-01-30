Партизани "засвітили" склади з ракетами "Калібр" у Криму – координати, фото

Партизани "Атеш" провели розвідку на північ від Сухарної бухти.

Партизани руху "Атеш" провели розвідку на північ від Сухарної бухти у тимчасово окупованому Севастополі та виявили склади з боєприпасами.

Про це "Атеш" повідомив у Telegram.

За їхніми даними, на території цих складів, ймовірно, зберігаються ракети типу "Калібр" та інші види озброєння. Також було помічено кілька одиниць вантажної автомобільної техніки.

Координати місць: 44.628525, 33.585635 44.625469, 33.581552.

Координати складів окупантів з боєприпасами у Севастополі

Склади окупантів з боєприпасами у Севастополі

Склади окупантів з боєприпасами у Севастополі

Склади окупантів з боєприпасами у Севастополі

Склади окупантів з боєприпасами у Севастополі

Склади окупантів з боєприпасами у Севастополі

"Агенти "АТЕШ" розвідали сотні об'єктів в окупованому Криму та продовжують свою роботу. Ми передаємо отриману інформацію про окупантів Силам оборони України і, як наслідок, ці об'єкти стають цілями, по яким завдаються ракетні удари", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Севастополі війська РФ використовують БМ-21 "Град" і ЗРК "ТОР" для відбиття повітряних і морських ударів (фото).

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