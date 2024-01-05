Партизани "засвітили" техніку РФ у Джанкої: що там зараз роблять окупанти

У зв’язку із втратами в російській армії до окупованого міста прибуває багато ворожої живої сили.

Партизани з руху "Атеш" зняли на фото російську військову техніку в окупованому Джанкої (Крим) та повідомили про збільшення кількості ворожих сил у місті.

Про це йдеться у телеграм-каналі руху.

Так, партизани з "Атеш" виявили і сфотографували російський бронеавтомобіль "Витязь" на джанкойському вокзалі.

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Також агенти повідомляють, що які і раніше, особовий склад окупантів регулярно прибуває до міста на поїздах. Кількість тих, хто прибуває, тільки збільшується.

"Це ще раз доводить про значні втрати особового складу, який необхідно заповнити", – зазначили в русі.

Окрім того, загарбники встановили додаткову вогневу точку на виїзді з Джанкоя.

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Російська військова техніка в Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Російська військова техніка в Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Російська військова техніка в Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Російські військові на вокзалі в Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

До слова, пізно ввечері 4 січня у різних містах окупованого Криму було чутно звуки вибухів. Зокрема, йдеться про Керч, Джонкой, Саки та Феодосію. Окупанти перекривали Кримський міст, а згодом повідомили про нібито збиття 36 українських дронів, які атакували півострів.

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