Партизани "засвітили" техніку РФ у Джанкої: що там зараз роблять окупанти

У зв’язку із втратами в російській армії до окупованого міста прибуває багато ворожої живої сили.
Партизани з руху "Атеш" зняли на фото російську військову техніку в окупованому Джанкої (Крим) та повідомили про збільшення кількості ворожих сил у місті.
Про це йдеться у телеграм-каналі руху.
Так, партизани з "Атеш" виявили і сфотографували російський бронеавтомобіль "Витязь" на джанкойському вокзалі.
Також агенти повідомляють, що які і раніше, особовий склад окупантів регулярно прибуває до міста на поїздах. Кількість тих, хто прибуває, тільки збільшується.
"Це ще раз доводить про значні втрати особового складу, який необхідно заповнити", – зазначили в русі.
Окрім того, загарбники встановили додаткову вогневу точку на виїзді з Джанкоя.
Читайте провідні новини дня:
- "Кинджали" летіли по дуже важливих об'єктах: експерт припустив, що хотіла РФ знищити в Києві
- Кого з чоловіків зараз випускають з України: прикордонники назвали умови
- Електронні повістки в Україні: кому "вручатимуть" і що загрожує за ігнорування
До слова, пізно ввечері 4 січня у різних містах окупованого Криму було чутно звуки вибухів. Зокрема, йдеться про Керч, Джонкой, Саки та Феодосію. Окупанти перекривали Кримський міст, а згодом повідомили про нібито збиття 36 українських дронів, які атакували півострів.
Читайте також: