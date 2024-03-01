Партизани "злили" координати місця у Криму, де ремонтують артилерію окупантів – фото

У тимчасово окупованій Євпаторії партизани знайшли місце, де ремонтують російську артилерію, яку потім завантажують на потяг і відправляють на фронт.

Про це рух "Атеш" повідомив у Telegram-каналі.

"Агенти нашого руху виявили місце ремонту артилерії у Євпаторії. На підприємстві ремонтують таку артилерію як: Д-30, понад вісім одиниць 152-мм самохідних гармат 2С5 "Гіацинт-С" та транспортні засоби різного виду. Після ремонту його завантажують на залізничний потяг і відправляють на фронт", - йдеться у повідомленні.

Місце у Євпаторії, де ремонтують артилерію окупантів / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Координати: 45.213382, 33.373153; 45.214520, 33.373053.

Координати у Євпаторії, де ремонтують артилерію окупантів / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, за даними "Атеш", після "м'ясних штурмів" Авдіївки госпіталь у Севастополі забитий пораненими, а тіла везуть КамАЗами.

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