Партизани знайшли таємні склади зі снарядами РФ у Запорізькій області: фото, відео

Партизани відзначають, що щоденно фіксується значний потік ящиків із боєприпасами до російських складів на окупованому Запоріжжі.

Партизани знайшли склади окупантів у селі Вишнювате Запорізької області. Там росіяни ховають свої снаряди.

Про це повідомляють партизани руху "АТЕШ".

"Агенти виявили розташування складів боєприпасів поблизу населеного пункту Вишнювате", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували партизани, на місці складських ангарів ЗС РФ обладнали схованку і виставили охорону по периметру.

"Щодня фіксуються величезні обсяги ящиків, що привозяться - вдень і вночі надходять боєкомплекти для постачання військ на передовій", - додали в "АТЕШ".

Нагадаємо, у РФ заявляють про масовану атаку безпілотників вночі проти 21 вересня. Зокрема, в Краснодарському краї через атаку загорілися склади з боєприпасами.

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