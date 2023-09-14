Партизани знайшли у Криму техніку росіян, показали фото і дали координати

Партизани зафіксували, що на залізничній станції "Джанкой" у Криму перебувають і вантажівки, і гусенична техніка, яку росіяни намагаються сховати.

Про це повідомляє рух "АТЕШ".

"Наш агент доповідає, що на залізничній станції "Джанкой" перебуває склад російської військової техніки. Прямує, ймовірно, у бік материкової України", - кажуть партизани.

Російська техніка в Криму / Фото: рух "Атеш"

До складу входять вантажні автомобілі, закриті вагони і крита гусенична техніка. Партизани кажуть, що складно визначити, яку саме техніку приховують окупанти, але очевидно, що вона далеко "не першої свіжості".

Російська техніка в Криму / Фото: рух "Атеш"

"Через значні втрати в техніці рашисти змушені розконсервувати старий мотлох. Вони садять своїх військових на техніку, яка з великим шансом зламається в найбільш невідповідний для них момент. Але рашисти не цінують життя, навіть своїх людей", - кажуть партизани.

Нагадаємо, раніше "АТЕШ" повідомив, що у тимчасово окупованому місті Євпаторія окупанти почали знімати російські герби із військкоматів. Партизани озвучили дві ймовірні причини такого рішення загарбників.

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