Партизани знайшли "жирну ціль" для ЗСУ в Євпаторії: показали фото і дали координати

Українські партизани в Криму знайшли масштабну схованку російської техніки.

Про це повідомляє рух "АТЕШ" в Telegram.

"Наш агент виявив велику стоянку техніки окупантів у Євпаторії, серед якої присутні артилерійські установки 2С5 "Гіацинт-С", САУ 2С1 "Гвоздика", а також Краз-260 з БМК-460", - кажуть партизани.

Агенти "АТЕШ" переконані, що окупанти розконцентрують свою техніку, адже бояться точних влучань Сил оборони України по пунктах дислокацій російських підрозділів.

Партизани навіть показали точне місце розташування техніки на карті і дали точні координати.

Техніка росіян у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Техніка росіян у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Українські партизани у Криму

На початку жовтня партизани знайшли секретні позиції та вогневі точки окупантів у Криму і пробралися просто до лігва загарбників. Агенти дісталися до оборонних рубежів окупантів біля Феодосіїї.

Згодом партизани розповіли, що російські окупанти продовжують підготування до оборони тимчасово захопленого Криму. Вони будують оборонні споруди поряд з Феодосією в бік Керчі, які складаються з окопів, зубів дракона, протитанкових їжаків, а також колючого дроту.

Пізніше стало відомо, що агенти партизанського руху “АТЕШ” проникли на Євпаторійський авіаційний ремонтний завод у тимчасово окупованому Криму. Там вони побачили зразки військової техніки, яка входить до комплексу понтонно-мостового парку.

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