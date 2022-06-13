Партизанили і вішали під обстрілами український стяг: у Макарівській громаді героїчно протистояли ворогу

Під обстрілами вивішували синьо-жовті прапори і передавали інформацію про пересування російських військових навіть під час окупації - це про нескорених і сміливих жителів Макарівської громади.

Під тимчасовою окупацією там опинилися 18 населених пунктів і ще два мікрорайони самого Макарова. Там росіяни використовували людей як живий щит – ними прикривалися і від них стріляли. А ще влаштовували катівні, ґвалтували, вбивали і викрадали людей. А українці все одно продовжували чинити їм опір, йдеться в ТСН.

У селі Андріївка на центральній вулиці немає жодного вцілілого будинку, село було під окупацією 34 дні і пережило на собі всі звірства рашистської навали. Минуло два з половиною місяці, але нагадування про війну і досі на кожному кроці. Люди вигрібають мотлох зі своїх обійсть і не знають, за що відновлювати житло.

Тетяну окупанти позбавили одразу всього - втратила чоловіка, будинок і роботу. До її оселі російські загарбники вдерлися 2 березня і викрали чоловіка Ігоря, через два дні його знайшли мертвим. «Над ним мало того, що познущались, так ще й вистрелили в потилицю», - розповідає жінка.

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Він сам був росіянином, родом із Іркутська, але не хотів мати нічого спільного з країною, в якій йому довелося народитися. І навіть під час окупації інформував про кількість і пересування ворожих військ.

«Він казав: «Тань, мне так соромно, що я росіянин. Я до останого буду передавать, буду все фотографувати і передавати. Тільки щоб не вважали, що я канап довбаний», - каже Тетяна.

На початку квітня місцеві жителі розповідали нам про те, що за час окупації в селі безвісти зникли 47 чоловіків. Зараз уже відомо - більшість із них живі. Двоє повернулися з полону - у них були відморожені пальці. Четверо ще досі там. Усі чоловіки в Андріївці пройшли через допити., потім когось відпускали, когось вивозили до Росії, когось - розстрілювали.

Леонід Якович розповідає, що такого не робили навіть фашисти. «Фашисти зайшли в село, це приблизно був кінець липня, вийшли вони з села 6 листопада, аж 43 року. За цей період у селі загинув від війни одна людина і то випадково. Був бій літаків, а він вийшов і дивився, і якась куля його вбила. Ці зайшли, побули місяць у селі, вони розстріляли 9 людей. Це просто живих людей вони взяли і розстріляли, замордували», - каже місцевий вчитель.

У школі окупанти влаштували катівню, сюди ж стягували і все награбоване в селян. Тут розписані кожна стіна та дошка. І це іще не все встигли прибрати. Та від 1 вересня в школі обіцяють відновити навчання. Загалом у Макарівській громаді пошкоджені 17 шкіл та 8 дитячих садочків. А всього руйнувань зазнали близько 3 тисяч різних об'єктів. І на відновлення, лише за попередніми підрахунками, потрібно 43 мільйони євро.

«Мені страшно подумати, що буде взимку, якщо ми за цей надзвичайно короткий проміжок час, поки тепло, не відновимо, то важко подумати, що буде взимку», - каже селищний голова Макарова Вадим Токар

Потроху своїми силами починає відновлюватися бізнес. У центрі Макарова, здається, не було жодного вцілілого приміщення, а нині тут уже працює магазин техніки і готується відкритися аптека.

У Макарові були окуповані лише 2 мікрорайни, але ворог повсюди завдавав авіаударів, обстрілював з артилерії та «Градів». Тоді ж із флагштока злетів український прапор і його під обстрілами вивісили на розбомбленому Будинку культури. Зараз його вже тут немає. Прапор зняли, щоб передати до місцевого історико-краєзнавчого музею. У ньому облаштовують нову експозицію, збирають усе про окупацію громади росіянами. Тут уже є обірваний одяг окупантів, борщ у трилітровій банці, короткий щоденник окупанта і карта, з якою прийшли росіяни.

«Між Липівкою і Фасівочкою розташований Макарів, але в них на карті навіть Макарова не було позначено. Оскільки Макарову вони не відводили ніякої ролі, то це селище і стало їм кісткою в горлі в результаті їхнього наступу», - каже директор Макарівського історико-краєзнавчого музею Віталій Гедз.

Тепер до музею ледь не щодня приносять щось знайдене. Від росіян, які хотіли захопити Макарівщину, нині залишилися лише музейні експонати.

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