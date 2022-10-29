Партизанив так, що знала лише теща: чоловік на Чернігівщині допомагав ЗСУ нищити ворога

Чоловік в окупації на Чернігівщині збирав дані про російську техніку та передавав ЗСУ. Вже коли село звільнили, з'ясувалося що таких як він односельців було чимало, але діяли поодинці аби не видати себе, йдеться в ТСН.

Село Нова Басань Чернігівської області місяць було окупованим. "Важко згадувати, те що було , те що тут відбувалося, багато було побаченого, зробленого. За місяць часу в напрямку Києва пройшло понад дві тисячі одиниць техніки", - пригадує Віталій.

Кількість рашистської техніки, її види, місце розташування та напрямок, ці подробиці Віталій пам’ятає і досі, бо ретельно рахував, а дані передавав нашим воїнам. "Сидів на горищі, в сарайчику, з віконечка виглядав, добре продивлявся напрямок на Піски і напрямок на Київ", - каже чоловік.

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На час окупації жив з тещою, бабою Шурою, будинок якої на окраїні села, тож як заїжджав ворог було видно добре. Те що партизанив ніхто з близьких не знав, але дивну поведінку зятя баба Шура таки помітила. "Усе він рахував, бігав по кущах, ще кущів не було , на городи лазив і кругом", - каже жінка.

Партизанів у селі було багато, розповідає чоловік, та задля безпеки, про існування один одного ніхто не підозрював. Інформація про окупанта, ось що було важливо. Завдяки цьому бійцям вдалося знищити багато ворогів та техніки. "Тут було скупчення техніки орків, в зв’язку з тим, що багато палива було - це агрофірма, яка працює на сьогоднішній день і по ній був нанесений удар Збройними силами України", - розповідає Віталій.

Тоді було страшно, зізнається Віталій, та мотивація перемагала. Нову Басань наші бійці звільнили 30 березня.

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