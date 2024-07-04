"Партизанська" тактика та інші хитрощі: експерт розповів, як Україна захищає свою авіацію

На думку військового аналітика, ветерана АТО Євгена Дикого, російські окупаційні війська посилили атаки по авіаційній інфраструктурі України насамперед через те, що Сили оборони очікують прибуття американських винищувачів F-16.

Про це пише УНІАН.

Аналітик зазначив, що заяви росіян про ураження великої кількості літаків внаслідок ракетного удару по аеродрому в Миргороді є суцільною брехнею.

"По-перше, банально, в нас на тому аеродромі не було стільки машин. По-друге, враховуючи радіус розльоту осколків, могло бути уражено загалом чотири машини. Крім того, у нас є частина мертвих літаків, які вже ніколи не піднімуться. Вони стоять на землі та використовуються просто як донори запчастин. По-третє, нюанс в тому, що ми використовуємо і літаки-обманки, й кілька разів вже змушували росіян витрачати дорогі ракети на макети", – зазначив ексвійськовий.

За словами Дикого, в Україні недостатньо укриттів для літаків. Тому більшість сховищ використовуються для розміщення МіГ-19 та МіГ-21, які мають менший розмах крил.

Експерт додав, що у таких складних умовах повномасштабної війни українська авіація смушена вдаватися до "партизанської" тактики і постійно переміщувати своїх "пташок".

"Завдяки цьому нам вдалося свою авіацію, власне, вберегти. Коли почалася повномасштабна війна, у першу годину ворог ударив по абсолютно всіх наших аеродромах, однак жоден літак тоді не постраждав. Причина в тому, що жоден літак не стояв там, де він був напередодні. Їх усі в перші хвилини перебазували на інші локації", – пояснив Дикий.

Аналітик зазначив, що зазвичай військова авіація розташовується на великих авіабазах, які мають всю необхідну інфраструктуру. Але в умовах нинішньої війни це небезпечно. Щоб дозволити собі зібрати в одному місці велику кількість бойових літаків, Україна спочатку має повністю закрити власне небо.

"І тут ми підходимо до третьої проблеми. Вона полягає в тому, що треба збивати ворожі засоби. І тут причина не в тому, що хтось у нас щось прогавив. Російський розвідувальний безпілотник, відео з якого ми всі бачили [кадри атаки РФ на аеродром у Миргороді – ред.], був вчасно виявлений. Але в тому районі просто не було чим його збити, в нас просто немає достатньої кількості засобів ППО", – зазначив Дикий.

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За його словами, сучасні системи ППО здебільшого або працюють безпосередньо на лінії зіткнення, або захищають цивільні об'єкти. І якщо "Шахеди" летять низько і їх можна знищити різними засобами, то дрони-розвідники зазвичай летять на більшій висоті, де дістати їх можна лише засобами ППО ракетного типу.

Аналітик нагадав, що ракетний удар по Миргороду був не єдиним ураженням українських аеродромів останнім часом. На його думку, так РФ намагається знищити інфраструктуру, де можуть базуватися очікувані Україною винищувачі F-16.

"Триває й активна розвідка й активна бойова робота. І щойно літаки F-16 з'являться в Україні, розпочнеться ще активніша робота РФ зі спроб їхнього знищення", – додав ветеран АТО.

Нагадаємо, за червень ворог здійснив шість масованих комбінованих ударів по летовищах України. На думку авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, таким чином Росія моделює систему ударів, щоб виявити F-16.

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