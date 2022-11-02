Партизанський опір в окупації: в ISW розповіли про ефективність проукраїнського руху і прогалини Кремля

На тимчасово захоплених ториторіях України діють партизанські рухи. Вони ефективно відволікають російську армію від виконання завдань на фронті задля безпеки тилових районів та погіршують здатність окупантів захищатися від постійних контрнаступів ЗСУ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що погана російська оперативна узгодженість дала право на життя українським партизанським нападам. Крім того, в армї РФ зростає дефіцит живої сили. Ймовірно, це погіршує здатність російських військ ефективно захищати власні тилові райони.

"Кремль досі не ефективно протидіє організованому партизанському руху в Україні та навряд чи матиме для цього можливості", - наглошують в ISW.

Зазначається, що о купаційним військам станом на листопад не вдалося нейтралізувати організований партизанський рух, що почав атакувати проросійських українських колабораціоністів і російський персонал менш ніж за тиждень після повномасштабного вторгнення до України. За інформацією Інситутуту, партизани здійснили десятки підтверджених нападів на окупованій території та вбили щонайменше 11 російських окупантів - посадових осіб і видатних колаборантів.

"Російські сили не приховали особи проросійських колабораціоністів і не забезпечили елементарну безпеку окупаційним чиновникам у їхніх будинках і на роботі. Російські війська не змогли захистити вразливі ділянки критично важливих наземних комунікацій, таких як залізничні вузли та мости, особливо в сільській місцевості. П артизани вільно збирають інформацію про націлювання на російські війська та цілі окупаційної влади та передають цю інформацію іншим партизанам і звичайним українським військам", - наголошують аналітики.

Як повідомлялося, в українській розвідці наголошують, що наразі триває потужний рух опору в Криму, на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. Крім того, у відомстві очікують, що на тимчасово окупованих територіях буде посилюватися партизанський рух. До цієї діяльності активно долучаються громадяни, які проживають на окупованих територіях.

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