Партизанський рух помітив біля Кримського мосту 5 вантажних кораблів із військовою технікою

Партизанський рух попередив окупантів, що їхні агенти діють по всьому Криму.

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "АТЕШ" помітив біля Кримського мосту 5 вантажних кораблів.

Про це йдеться на сторінці у телеграм-каналі.

"Атеш" веде спостереження за керченським мостом. Агент нашого руху повідомляє, що зараз біля Керченського мосту стоять 5 вантажних кораблів. Ймовірно перевозять військову техніку та спорядження", - сказано у повідомленні.

Партизанський рух попередив окупантів, що їхні агенти діють по всьому Криму і вони продовжують моніторити пересування російських військ.

"Техніка не повинна дістатися фронту!", - наголосили в "Атеш".

Нагадаємо, як повідомляли раніше в "Атеш", окупанти готують масштабну мобілізацію у Криму.

Читайте також: