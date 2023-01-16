Партнери та союзники повинні підтримувати Україну до повного розгрому РФ на полі бою - ISW

Заходу потрібно буде допомагати Києву в довгостроковій перспективі.

Партнери та союзники повинні продовжити надавати підтримку, щоб Україна могла повністю розгромити окупантів на полі бою.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), який опубліковано сьогодні, 16 січня.

“Заходу потрібно буде допомагати Києву в довгостроковій перспективі, навіть якщо наступ Росії 2023 року провалиться, оскільки Кремль все одно готується до тривалої війни. Держави, які входять до антипутінської коаліції, мають діяти швидко і не зволікати в ухваленні важливих рішень”, — кажуть аналітики та додають, що Москва не відмовилася від своїх максималістичних цілей, попри колосальні втрати та провали на полі бою.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну необхідно забезпечити зброєю, яка їй потрібна для перемоги, а ризик застосування Росією ядерної зброї є невисоким.

"Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Нас чекають важкі битви. Тому важливо забезпечити Україну зброєю, яка їй потрібна, щоб перемогти та продовжувати бути незалежною нацією. Військова підтримка України – це найшвидший шлях до миру", – сказав він.

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