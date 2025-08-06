ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Підрив Мі-28 у РФ

Підрив Мі-28 у РФ

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
1 хв
Підрив Мі-28 у РФ

Партизан заклав вибухівку на гелікоптер Мі-28 в Тверській області Росії — НСУ

Український партизанський рух завдав втрат ворогові на 18 мільйонів доларів, провівши диверсію у глибокому тилу Росії.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк

Партизан здійснив диверсію у 344-му центрі бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації, що в Торжку Тверської області РФ. Противник, найімовірніше, втратив гелікоптер Мі-28.

Про це повідомляє Народний Спротив України.

Як зазначається, український партизан потрапив на злітну смугу центру та заклав вибуховий пристрій на ударний гелікоптер Мі-28, який росіяни активно застосовували для ударів по Україні.

«Наслідки диверсії очевидні. Росіяни можуть тільки здогадуватися, скільки ще „колес у фур“ і „безпілотників“ буде вибухати на території інших військових аеродромів», — іронічно зауважили у повідомленні.

Довідка: 344 ЦБЗ і ПЛС — єдиний в Росії центр, де льотчики опановують усі типи бойових гелікоптерів та складний пілотаж.

Також додається, що вартість гелікоптера Мі-28 становить 18 мільйонів доларів.

Раніше партизани розвідали територію 144-ї мотострілецької дивізії ЗС Російської Федерації, що базується неподалік Смоленська.

За даними руху «АТЕШ», на території зафіксовано розташування казарм, бронетехніку, самохідні артилерійські установки та РСЗВ. Вся техніка перебуває на відновленні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie