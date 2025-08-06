Партизан заклав вибухівку на гелікоптер Мі-28 в Тверській області Росії — НСУ

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Партизан здійснив диверсію у 344-му центрі бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації, що в Торжку Тверської області РФ. Противник, найімовірніше, втратив гелікоптер Мі-28.

Про це повідомляє Народний Спротив України.

Як зазначається, український партизан потрапив на злітну смугу центру та заклав вибуховий пристрій на ударний гелікоптер Мі-28, який росіяни активно застосовували для ударів по Україні.

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«Наслідки диверсії очевидні. Росіяни можуть тільки здогадуватися, скільки ще „колес у фур“ і „безпілотників“ буде вибухати на території інших військових аеродромів», — іронічно зауважили у повідомленні.

Довідка: 344 ЦБЗ і ПЛС — єдиний в Росії центр, де льотчики опановують усі типи бойових гелікоптерів та складний пілотаж.

Також додається, що вартість гелікоптера Мі-28 становить 18 мільйонів доларів.

Раніше партизани розвідали територію 144-ї мотострілецької дивізії ЗС Російської Федерації, що базується неподалік Смоленська.

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За даними руху «АТЕШ», на території зафіксовано розташування казарм, бронетехніку, самохідні артилерійські установки та РСЗВ. Вся техніка перебуває на відновленні.