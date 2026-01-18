- Дата публікації
Категорія
- Війна
Партизани "АТЕШ" вгатили по ключовій підстанції у Брянську
За даними руху, електропідстанція забезпечує енергією залізничну станцію Полпинська, через яку проходять ешелони з боєприпасами і технікою для окупантів на фронті.
Агент «Атеш» здійснив успішну диверсію у Брянській області РФ. Він вивів з ладу обладнання електропідстанції.
Про це повідомили в організації.
Електропідстанція живила залізничну станцію, через яку проходять ешелони з боєприпасами і технікою для окупантів на фронті, а також підприємства і бази зберігання палива, які працюють на потреби міноборони РФ.
В «АТЕШ» назвали уражену підстанцію «життєво важливою для російської військової машини».
«Знеструмлення спричиняє збої в автоматиці та серйозні затримки поставок», — зазначили партизани.
Крім того, від підстанції живляться підприємства району (зокрема, Брянське ремонтне підприємство), що працюють на потреби МО РФ, а також бази зберігання пального, на яких внаслідок знеструмлення виникають проблеми з насосами і системами безпеки.
Нагадаємо, партизани здійснили диверсію на залізничних коліях у районі тимчасово окупованого Сімферополя.