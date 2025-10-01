ТСН у соціальних мережах

Війна
50
1 хв

Партизани "АТЕШ" вивели з ладу ключову логістику "Шахедів" у глибокому тилу РФ – деталі

Партизанський рух “АТЕШ” повідомив про диверсію у Чувашії, де був підпалений об'єкт залізниці, що використовується для транспортування ударних дронів.

Автор публікації
Кирило Шостак
Вибух

Вибух / © Associated Press

Партизанський рух “АТЕШ” заявив про успішну операцію у глибокому тилу Росії, яка завдала удару по логістиці постачання ударних дронів “Шахед”. У Чувашії був виведений з ладу критичний залізничний об'єкт, який забезпечує транспортування дронів із заводу у Єлабузі до зони бойових дій.

Про це учасники руху повідомили у Telegram.

АТЕШ знищує логістику “Шахедів” у Чувашії / © Telegram / Рух "АТЕШ"

АТЕШ знищує логістику “Шахедів” у Чувашії / © Telegram / Рух "АТЕШ"

За інформацією “АТЕШ”, їхній агент здійснив підпал релейної шафи на ділянці залізниці, що пролягає між населеними пунктами Алтишево та Алатир у Чуваській Республіці.

Ця диверсія призвела до збою у русі ешелонів, що викликало затримку постачання як боєприпасів, так і ударних дронів “Шахед”, які російські війська активно застосовують проти мирного населення України.

“АТЕШ” підкреслює, що це не перша атака на цей логістичний ланцюжок — раніше рух вже завдавав ударів по ньому у Мордовії.

“Російська армія не може почуватися в безпеці навіть у тилу, ми дістанемо їх скрізь”, — йдеться у повідомленні партизанського руху.

Рух закликає громадян долучатися до своїх лав, щоб допомогти зупинити військові злочини.

Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) встановила жахливі масштаби використання Росією дронів-камікадзе типу Shahed для ударів по Україні. Дізнайтесь, скільки “Шахедів” РФ запустила по Україні від 2022 року.

50
Наступна публікація

