Партизани "АТЕШ" вивели з ладу ключову логістику "Шахедів" у глибокому тилу РФ – деталі
Партизанський рух “АТЕШ” повідомив про диверсію у Чувашії, де був підпалений об'єкт залізниці, що використовується для транспортування ударних дронів.
Партизанський рух “АТЕШ” заявив про успішну операцію у глибокому тилу Росії, яка завдала удару по логістиці постачання ударних дронів “Шахед”. У Чувашії був виведений з ладу критичний залізничний об'єкт, який забезпечує транспортування дронів із заводу у Єлабузі до зони бойових дій.
Про це учасники руху повідомили у Telegram.
За інформацією “АТЕШ”, їхній агент здійснив підпал релейної шафи на ділянці залізниці, що пролягає між населеними пунктами Алтишево та Алатир у Чуваській Республіці.
Ця диверсія призвела до збою у русі ешелонів, що викликало затримку постачання як боєприпасів, так і ударних дронів “Шахед”, які російські війська активно застосовують проти мирного населення України.
“АТЕШ” підкреслює, що це не перша атака на цей логістичний ланцюжок — раніше рух вже завдавав ударів по ньому у Мордовії.
“Російська армія не може почуватися в безпеці навіть у тилу, ми дістанемо їх скрізь”, — йдеться у повідомленні партизанського руху.
Рух закликає громадян долучатися до своїх лав, щоб допомогти зупинити військові злочини.
Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) встановила жахливі масштаби використання Росією дронів-камікадзе типу Shahed для ударів по Україні. Дізнайтесь, скільки “Шахедів” РФ запустила по Україні від 2022 року.