- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 374
- Час на прочитання
- 1 хв
Партизани у Ленінградській області підірвали колію: під укіс пущено військовий потяг РФ
Рух Санкт-Петербург–Псков паралізовано. У районі вимкнено інтернет.
Вранці 7 жовтня у Ленінградській області на залізничному перегоні "Строганово-Мшинська" стався підрив колії, внаслідок якого з рейок зійшов локомотив та вагони поїзда, що перевозив військовий вантаж.
Інформацію про підрив військового ешелону повідомили джерела ТСН.
За інформацією джерел, цю спецоперацію провели партизани. Їхні дії призвели до того, що рух поїздів на важливій ділянці, що сполучає Санкт-Петербург та Псков, було повністю паралізовано.
Російська залізниця підтвердила зупинку руху на перегоні "Строганово-Мшинська", проте офіційно назвала причиною "технічні причини". Повідомляється, що вантажні та пасажирські поїзди були перенаправлені в обхід, що призвело до затримок на кілька годин.
Наразі на місці інциденту працюють спеціальні служби, які намагаються розчистити залізничні колії від перекинутих вагонів.
Через надзвичайну ситуацію та характер вантажу, влада вжила заходів для приховування інформації: у районі аварії повністю вимкнено інтернет. Як наслідок, фото- та відеоматеріали з місця події наразі відсутні, що ускладнює незалежне підтвердження деталей.
Нагадаємо, раніше партизанський рух “АТЕШ” повідомив про диверсію у Чувашії, де був підпалений об'єкт залізниці, що використовується для транспортування ударних дронів.