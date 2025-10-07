Партизани у Ленінградській області підірвали колію: під укіс пущено військовий потяг РФ

Потяг РЗД / © pixabay.com

Вранці 7 жовтня у Ленінградській області на залізничному перегоні "Строганово-Мшинська" стався підрив колії, внаслідок якого з рейок зійшов локомотив та вагони поїзда, що перевозив військовий вантаж.

Інформацію про підрив військового ешелону повідомили джерела ТСН.

Новина про зупинення руху залізницею. / © Фото з відкритих джерел

За інформацією джерел, цю спецоперацію провели партизани. Їхні дії призвели до того, що рух поїздів на важливій ділянці, що сполучає Санкт-Петербург та Псков, було повністю паралізовано.

Російська залізниця підтвердила зупинку руху на перегоні "Строганово-Мшинська", проте офіційно назвала причиною "технічні причини". Повідомляється, що вантажні та пасажирські поїзди були перенаправлені в обхід, що призвело до затримок на кілька годин.

Пояснення РЗД. / © Фото з відкритих джерел

Наразі на місці інциденту працюють спеціальні служби, які намагаються розчистити залізничні колії від перекинутих вагонів.

Через надзвичайну ситуацію та характер вантажу, влада вжила заходів для приховування інформації: у районі аварії повністю вимкнено інтернет. Як наслідок, фото- та відеоматеріали з місця події наразі відсутні, що ускладнює незалежне підтвердження деталей.

Нагадаємо, раніше партизанський рух “АТЕШ” повідомив про диверсію у Чувашії, де був підпалений об'єкт залізниці, що використовується для транспортування ударних дронів.