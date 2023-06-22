ПАРЄ підтримала "формулу миру" Зеленського та посилену відповідальність РФ за війну

В Резолюції йдеться про санкції, посилання допомоги Україні та перепродаж російських корисних копалин.

Парламентська асамблея Ради Європи повністю підтримала Резолюцію “Політичні наслідки агресії рф проти України” та Мирний план Володимира Зеленського.

Про це повідомила нардепка Марія Мезенцева.

Як зазначається, ПАРЄ підтримала вступ України до НАТО та українську “формулу миру”, запропоновану Володимиром Зеленським.

Зокрема, в Резолюції йдеться про:

Продовження та посилення додаткової цивільної та військової допомоги, в зокрема - шляхом реекспорту власних товарів.

Створення стратегічної європейської економічної автономії від російської нафти та газу, як основного інструменту шантажу Європи.

Заходи для превенції перепродажу російських корисних копалин до Європи через треті країни.

Розширення списку фізичних осіб та юридичних осіб, які підпадають під обмежувальні заходи в РФ, Білорусі та третіх країнах.

Запровадження основних категорій з метою провадження особливого нагляду для уникнення ухилення від санкцій.

Процес створення гармонізованого механізму для моніторингу дотримання санкцій та відслідковування їх ухилення, зокрема - через перепродаж товарів за допомогою третіх країн.

Створення публічного Реєстру компаній та осіб, які працюють на користь російських інтересів - допомагають ухилятися від санкцій.

Визнання ПВК "Вагнер" та інших воєнізованих формувань, які приймають участь у вторгненні РФ ("Отряд Кадирова" та інші) - терористичними угрупуваннями.

Визнання режиму РФ, як той що наслідує небезпечну ідеологію рашизму. Рашизм складається з сотень прикладів воєнних злочинів та прямо пропагандує злочин геноциду.

Започаткування галузі науки російської колоніальної політики, з метою вивчення минулих політик та практик РФ, направлених на провадження імперіалістичної політики.

Визнання РФ винною у воєнному злочині - злочину екоциду, який стався способом підриву Каховської ГЕС з метою призупинення контрнаступу.

Створення стратегічної економічний автономії від російських газу та нафти, які використовуються РФ для розширення імперіалістичної геополітичної мети.

“Окремо визнає намір рф підірвати ЗАЕС, створивши загрозу всьому континенту”, - наголосила Марія Мезенцева.

Нагадаємо, що став відомий список вимог Росії до України на переговорах у березні 2022 року.

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