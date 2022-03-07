Паша Лі загинув: заплаканий Позитив, Мішина, Дантес та інші зірки відреагували на смерть актора

Колеги знаменитості не можуть повірити, що його більше немає.

Відомий український актор Паша Лі трагічно загинув від обстрілів російських окупантів.

33-річний артист добровільно вступив до лав тероборони ЗСУ 1 березня, але, на жаль, за п'ять днів загинув під час бомбардування Ірпеня. Його колеги й досі не можуть оговтатися та повірити в те, що Павла більше немає. У Мережі зірки відреагували на втрату.

Маша Єфросиніна

"Тварі! Ніколи не пробачу вам цих дітей! І тебе, Пашка, їм не пробачу, спочивай з миром... Закрийте вже це небо! Людей розстрілюють! Люди тікають від російських убивць, а вони боягузливо розстрілюють дітей! Зупиніть терор російської окупації в Україні! CLOSE THE SKY ABOVE UKRAINE".

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Наталка Денисенко

"Паша найсвітліша людина, яку я знала!!!".

Санта Дімопулос

"Я не можу повірити… Молода, талановита, добра, нереальна людина… Його вбили. Обірвалося ще одне безцінне життя. Боляче так, що хочеться кричати без упину, але від безсилля просто течуть сльози. Сподіваюся, там краще, ніж тут, янголе".

Позитив

"Загинув наш улюблений Паша Лі, з яким я знайомий 20 років, з яким я разом виріс, здобував майстерність бути крутим артистом, яким він є і буде! Ця людина – наша душа, наша іскра та нескінченна любов! Це дар та талант, якого вбили! Вбили бездушні тварюки… Мої співчуття мамі Паші, всім близьким та друзям. Пашка зробив все для нашого мирного майбутнього. Він упертий боєць! Паша, я вже сумую! Але знаю, що ти наш ангел і там оборонятимеш нас! Ми всі мали честь знати його, вчитися з ним, рости, творити та працювати. Безперервний потік тепла, світла, творчості. Людина-самородок, надзвичайного таланту, син кримської землі, народжений завжди бути вільним. Герої не вмирають. Паша Лі, слава тобі, бро! Ми ще натворимо, може, в іншому світі, але це буде ще один прекрасний сценарій, який ніхто не закреслить!".

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Даша Астаф'єва

"Наволоч. На вас прокляття всього світу. Скоро, щось більше, ніж ви можете собі уявити, асвабадіт вас… Усіх!!! Несправедлива смерть героя, прекрасної людини".

MamaRika

"Пашка! Вічна пам'ять, наш герою! Я не вірю, що це не страшний сон…".

TAYANNA

"Пашенька, ти був бежественно прекрасною людиною. І так любив життя! Не можу повірити… Люблю! Тепер ти ангел".

Ксенія Мішина

"Як так!!! Ми всі плачемо. Світла пам'ять тобі, наш герою! Ти був першим актором, який ділився зі мною своїм досвідом і знаннями… Пам'ятаю наші тренінги та твої лекції. Пам'ятаю на все життя".

daKooka

"Паша – герой кожного з нас. Ти допомагав усім. Ти був доброю людиною з великим серцем і найгарнішою усмішкою на землі. Таким ти залишишся у нашій пам'яті".

Леся Нікітюк

"Спочивай з Богом, наш захисник".

Володимир Дантес

"Як же це пробачити вам?! Аааа! Гандони".

Нагадаємо, Паша Лі – відомий український актор. Він знімався у таких стрічках, як "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Зустріч однокласників" та інших. Також Паша був актором дубляжу.

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