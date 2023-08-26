"Паша просто попив води": родичі окупанта скаржаться, що його отруїли місцеві українці

Судячи з заяв, дружину окупанта більше хвилює не смерть чоловіка, а те, що вона може залишитися без обіцяних виплат.

Родичі загиблого російського окупанта скаржаться, що його отруїли мешканці окупованих територій України.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

35-річний механік-водій БМП 35-річного Павло Губін із Волгоградської області добровільно підписав контракт та вирушив убивати українців.

Дружина окупанта поскаржилася пропагандистам РФ, що причиною смерті Павла стало не поранення, а отруєння: попри попередження своїх командирів він випив воду, запропоновану місцевими жителями.

"8 серпня чоловік перестав виходити на зв'язок. Сослуживці говорили, що в цей час він був уже дуже поганий, його мучили діарея, постійне блювання, висока температура... Він не "косив", він сам пішов туди, добровільно. Паша просто попив води. Їм казали не брати нічого у місцевих, але як утримаєшся, коли там така спека! Ось він і попив. Потім йому стало погано... Прийшла додому і дізналася, що Павла нема в живих", – скаржиться дружина окупанта.

Судячи з заяв, росіянку більше хвилює, що її чоловік-окупант у липні отримав лише 12 тисяч рублів зарплати, а у серпні йому взагалі нічого не прийшло.

Оскільки офіційного повідомлення від російського командування про смерть окупанта так і не прийшло, його дружина може залишитись без "білої лади".

Раніше повідомлялося, що окупанти на Мелітопольському напрямку підірвалися на своїх мінах.

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