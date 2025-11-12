Пастка для Путіна: експерт пояснив, як битва за Покровськ вже б’є по Росії

Покровськ

Реклама

Росія кидає колосальні військові ресурси на захоплення Покровська, зазнаючи серйозних втрат. Ця битва, незалежно від її результату на полі бою, вже завдає удару по Кремлю, коштуватиме кар’єри главі генштабу РФ Герасимову та серйозно послабить вплив Путіна.

Про це розповів військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу.

Оперативним завданням росіян завжди було захоплення Покровська. Проте, якщо це станеться, інтенсивність бойових дій не знизиться.

Реклама

На його думку, противник просто сконцентрує всі свої сили та засоби із цієї ділянки фронту на інших напрямках.

«Ми маємо усвідомлювати, що Володимир Путін не збирається зупинятись. Він і всі його спікери заявляють про це», — сказав Тимочко.

Водночас, на думку військового оглядача, якою б не була ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації, вона коштуватиме кар’єри начальнику генерального штабу Росії Валерію Герасимову.

«Це серйозно послабить вплив Путіна. Це відбувається вже зараз», — наголосив експерт.

Реклама

Тимочко навів приклад того, як стійкість України на фронті впливає на глобальні процеси.

«Здавалось би не військові речі, але Індія — її найбільші нафтотрейдери, відмовилися купувати російську нафту. Це показник того, що ми тримаємо лінію фронту, показуємо готовність битись, а союзники приймають свої рішення щодо Росії, які впливають на її можливості воювати й наступати», — висловився він.

Крім того, експерт торкнувся важкого вибору, який стоїть перед Україною: збереження територій чи особового складу. Він наголосив, що рішення завжди буде на користь другого.

«Території можна відвоювати, а загиблих воїнів вже не повернути», — пояснив Тимочко.

Реклама

Однак, за його словами, просто залишати позиції та відходити також не можна, адже «нерозумно сподіватись, що росіяни зупиніться і не підуть далі». Саме тому, за словами оглядача, військово-політичному командуванню України доводиться іноді приймати непопулярні рішення, щоб зберегти максимальну кількість українських територій.

Тимочко додав, що суспільство України має бути готовим приймати як успіхи, так і невдачі, та бути налаштованим на подальший спротив окупантам.

Нагадаємо, близько 170 тисяч російських окупантів зосереджено на Покровському напрямку — це майже чверть усієї армії РФ. Як повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман, саме тут тривають найзапекліші бої, на які припадає до половини всіх бойових зіткнень.

Наразі їхня кількість зменшилась через тактичну ротацію ворога, який відводить війська для доукомплектування та підготовки до нових атак. Раніше Путін наказав захопити агломерацію Покровськ — Мирноград — Костянтинівка до 21 листопада.