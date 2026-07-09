Пастка для російського Су-35: як ЗСУ могли підловити винищувач РФ

Су-35 / © Associated Press

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Російський винищувач Су-35, який нещодавно збили українські військові, міг потрапити у засідку.

Про це в ефірі Radio NV заявив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман.

Він не виключив, що для ураження російського винищувача могли застосувати зенітний ракетний комплекс Patriot.

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“Це не перший раз, це вже було. Ми збивали літаки далекої радіолокаційної розвідки А-50 саме такими ЗРК із засідки”, — зазначив Гетьман.

За словами експерта, дальність ураження цілей у Patriot перевищує 100 км. Інші зенітні ракетні комплекси мають меншу дальність, тому їх довелося б підтягувати значно ближче до маршруту польоту російських літаків.

Гетьман пояснив, що під час такої засідки ЗРК і його пускова установка можуть бути замасковані та вимкнені. У такому стані комплекс не випромінює електромагнітних хвиль, тому виявити його дуже складно.

За його словами, коли комплекс вмикається, його місце розташування вже можна вирахувати, але для літака це може бути запізно.

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“Бо для того, щоб ‘захопити’ літак, супроводжувати і дати команду на запуск ракети, потрібні секунди. Комплекс вмикається приблизно за 10 секунд. І коли запущено ще й декілька ракет по літаку, то ухилитися, фактично, неможливо”, — сказав Гетьман.

Він наголосив, що Су-35 є серйозною ціллю для української ППО.

Також Гетьман припустив, що Україна надалі може частіше збивати російські літаки, зокрема після отримання озброєння більшої дальності.

“Судячи з того, що ми знаємо про передачу нам певного озброєння, зокрема, ракет ‘повітря-повітря’, які мають дальність до 200 км польоту до цілі, то скоро зможемо побачити ще збиті російські літаки”, — зазначив він.

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За словами експерта, саме такі літаки Росія використовує для скидання керованих авіабомб по лінії бойового зіткнення, прикордонних та прифронтових населених пунктах України.

Третій армійський корпус також опублікував відео, на якому, за словами військових, тліє російський винищувач Су-35 у смузі їхньої відповідальності. У корпусі привітали Командування Повітряних сил ЗСУ з успішним ураженням ворожого літака.

ЗСУ знищили російський Су-35: що відомо

Нагадаємо, Повітряні сили України офіційно підтвердили збиття російського багатоцільового винищувача Су-35.

За даними Повітряних сил, літак було уражено 8 липня 2026 року на східному напрямку.

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“8 липня 2026 року на східному напрямку збито російський багатоцільовий винищувач Су-35! Слава Україні! Разом до перемоги!” — йшлося у повідомленні.

Пізніше у Третьому армійському корпусі показали відео з місця ураження літака. На кадрах, за словами військових, тліє російський Су-35.

Інших офіційних деталей щодо обставин ураження, точного місця падіння винищувача або долі екіпажу наразі не повідомляли.

Су-35 — російський багатоцільовий винищувач, який РФ використовує, зокрема, для прикриття своєї авіації та ударів по Україні.

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