Пастка для окупантів у Вовчанську: в ОТУВ "Харків" назвали кількість заблокованих солдатів РФ

Речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх розповів, що у Вовчанську, на певній ділянці забудови, заблоковані десятки російських окупантів, але не сотні, як про це раніше повідомляло видання Forbes.

Про це він розповів у коментарі "Українській правді".

"Я хотів би зазначити, що насамперед росіяни не оперують такими масами особового складу, як зазначалося у цьому повідомленні. Тобто 400 осіб – такого факту підтвердити неможливо, бо його не існує… Йдеться не про сотні, а про десятки окупантів, які зараз заблоковані на певній ділянці міської забудови", - наголосив речник.

Юрій Повх також зауважив, що ОТУВ "Харків" відповідально ставиться до коментування обстановки на лінії бойового зіткнення, тому нічого не коментує у режимі реального часу або в короткостроковій перспективі, бо від цього залежить збереження життів українських воїнів.

Нагадаємо, українські джерела та західні ЗМІ 15 червня повідомили, що ЗСУ оточили групу до 400 російських військовослужбовців і захопили десятки російських солдатів у полон у Вовчанську Харківської області. Повідомлялося, що окупанти потрапили в оточення на агрегатному заводі.

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