Пастка для ворога — військовий експерт про плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Поблизу села Кринки на лівобежежжі Херсонщини тривають запеклі бої. Там ЗСУ намагаються утримати та розширити свої позиції.

Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов, повідомляє "24 Канал".

"Український плацдарм у Кринках – це пастка для ворожої армії, адже росіяни намагаються щоразу відтіснити наші війська з лівого на правий берег й потрапляють під удар української артилерії, яка перетворює на попіл величезну кількість особового складу ворожої армії та техніки. Проте зараз виникла критична ситуація із забезпеченням українських бійців", – розповів Селезньов.

За його словами, те, що роблять наші військові, які тримають ділянку фронту на лівому березі Дніпра, це поза межами людських можливостей. Але навіть всупереч всім труднощам, наші воїни ведуть оборонні бої та тримають плацдарм.

"Мужність, завзяття та героїзм наших морських піхотинців, воїнів територіальної оборони та прикордонників вже зараз навіки вписана в історію цієї війни", – додав Селезньов.

Військовий експерт переконаний, що у нинішніх умовах навряд чи вдасться звести понтонні мостові переправи та забезпечити сталу логістику між правим та лівими берегами, адже ворог пильнує за переміщенням навіть невеличких швидкісних катерів та човнів.

Нагадаємо, начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла, що російські окупаційні війська на південному фронті намагаються компенсувати обстрілами з артилерії обмежену можливість завдавати удари з повітря. За її словами, загарбники розуміють, що, можливо, не зможуть дочекатися підтримки з повітря, оскільки це дуже небезпечний напрямок для використання авіації.

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