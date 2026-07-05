Пастка в Костянтинівці: навіщо РФ насправді вигадує перемир’я і що за цим ховається

Чому ЗСУ не можна погоджуватися на «режим тиші» в Костянтинівці: розбір DeepState / © t.me/DeepStateUA

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Росіяни запропонували Україні припинити вогонь у Костянтинівці не для обміну тіл, а для того, аби використати його для інфільтрації своєї живої сили та закріплення.

Про це попередив аналітичний канал Deep State.

За інформацією «осінтерів», наразі в Костянтинівці тривають активні бої за місто. Противник підійшов до околиць міста, почав там закріплюватися і здійснювати просочування в глибину міста.

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«Росіяни намагаються закріпитися на місцевості в районі Іллінівки та Новодмитрівки, щоб перекрити будь-який рух та контроль практично в усій Костянтинівці. Одночасно з цим тривають постійні інфільтрації в сам населений пункт, де московити несуть значні втрати», — зазначають у каналі.

У Deep State визнають, що обстановка для Сил оборони у Костянтинівці дуже складна, але місто досі під контролем ЗСУ.

Також аналітики пояснили появу російських «аквафрешів» у Костянтинівці. Там наголосили, що так звані «флаговтики», які часто зустрічаються в мережі є виключно медійною складовою ворога, адже всіх піхотинців, які доживають до фіксації кадра знищують або беруть в полон.

Навіщо Росії перемир’я у Костянтинівці

У Deep State певні, що це — підступний план, на який ні в якому разі не можна погоджуватися.

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«Адже саме ударно-пошукові роботи наших пілотів не дають повноцінно закріпитися ворогу і зайняти місто. Як ми вже зазначали, що інфільтрація пояснюється кількісною перевагою противника та недостатньою кількістю піхоти наших сил. І саме ураження дронами доставляє противнику великих перешкод», — пояснюють аналітики.

Вони також зазначили, що росіяни це розуміють і шукають будь-які можливості окупувати місто, де помирає багато їхніх солдат.

«Так само лицемірно пропонувати Україні припинити обстріли, коли саме РФ знищує місто постійними ударами КАБів та дронів. Категорично не можна погоджуватися на будь-які мирні тимчасові пропозиції ворога, адже це брехня, за якою ховається підступність», — підсумували у DeepState.

Ситуація в Костянтинівц: останні новини

Нагадаємо, за інформаціюєю The Telegraph, російські війська увійшли до Костянтинівки на Донеччині, яка є частиною українського «поясу фортець». Місто фактично опинилося у «сірій зоні».

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Вчора, 4 липня, російський диктатор Володимир Путін заявив, нібито російська армія захопила Костянтинівку на Донеччині. Проте в ЗСУ це заперечили і назвали черговою брехнею.

Також у російському Міноборони запропонували Україні припинення вогню у місті Костянтинівка 6 липня від 12:00 до 18:00 за київським часом. У ЗСУ відкинули цю пропозицію.

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