Пастка в Покровську: Росія намагається заблокувати українських бійців у місті

Покровськ. / © Associated Press

Реклама

Війська Російської Федерації можуть намагатися заблокувати українські сили в самому місті Покровськ Донецької області.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Одночасно з блокування, йдеться у звіті, окупанти будуть намагатися оточуючи українських оборонців в Покровсько-Мирному районі із заходу. Ймовірно, що російські війська вважають таке оточення більш доцільним, ніж оточення зі сходу.

Реклама

Американські фахівці з посиланням на військового оглядача Костянтина Машовця зауважують, що о окупанти РФ намагаються заблокувати українські сили в Покровську та Мирнограді, щоб не дати Україні провести організований відхід, який знівелював би потенційний оперативний ефект від майбутнього захоплення Покровська російськими військами.

Хоч загарбники, які воюють на Покровському напрямку, зазнали одних з найбільших втрат на полі бою за останні місяці, але командування РФ з усіх сил намагається завершити захоплення Покровська.

“ISW продовжує оцінювати, що російські сили, дуже ймовірно, завершать захоплення Покровська та Мирнограда, хоча терміни та оперативні наслідки цих захоплень наразі залишаються неясними”, - йдеться у звіті Інституту.

Американські фахівці зауважують, що окупанти можуть спробувати використовувати транспортні засоби для перевезення військ, ймовірно під прикриттям туману, щоб прискорити очищення самого Покровська. Наразі вони спеціально очищають дороги Новоекономічне-Мирноград та Гродівка-Мирноград, щоб дозволити своїм солдатам на транспортних засобах потрапити до Мирнограда.

Реклама

Ситуація в Покровську і Мирнограді. Мапа ISW.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що армія РФ провалила визначений “фюрером” Володимиром Путіним термін захоплення Покровська на Донеччині та Купʼянська в Харківській області.

Раніше глава держави назвав ситуацію в Покровську “дуже складною”. З його слів, будь-яке рішення про виведення військ є питанням військового командування на місцях, але, додав він, “найважливіше — це наші солдати”.