Сенсаційні заяви полонених китайців: як потрапили на фронт і скільки платить Росія

Полонені військові з Китаю / © СБУ

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Нещодавно ЗСУ взяли в полон військових з Китаю. Відтоді вони перебували у Службі Безпеки України, де проводилися відповідні слідчі дії щодо з’ясування усіх обставин залучення цих військових до війни проти України.

Своєю чергою Китай свою причетність до залученості своїх громадян до війни відкидає.

У понеділок, 14 квітня полонені громадяни Китаю поспілкувалися із журналістами, й розповіли як вони опинилися на війні.

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ТСН.ua зібрав головне із пресконференції з полоненими.

«Російська пастка»

Громадяни Китаю Чжан Ренбо та Ван Гуанцзюнь опинилися на війні в Україні, підписавши відповідні контракти в РФ, жодного стосунку до уряду Китаю не мають.

Зі слів полонених, вони потрапили на війну через посередників, які пропонують підписати контракт.

Гуанцзюнь розповів, що хотів отримати роботу медиком, та займатися реабілітацією поранених. За його словами, в Китаї пропагандують дружнє ставлення до РФ, а інформація подається викривленою. Зокрема, повідомлення про війну подається в Китаї у ракурсі успіхів РФ.

Користуючись цим, росіяни вербують громадян Китаю.

Як тільки Гуанцзюнь приїхав до Росії, то його відправили до підрозділу.

«Можу назвати це пасткою», — зауважив він.

Своєю чергою Ренбо розповів, що він із заможної сім’ї, а до РФ подорожувати. Згодом чоловік вирішив заробити грошей, і не очікував опинитися на війні. Він зауважив, що спочатку відмовлявся від участі в бойових діях, проте його змусили.

Також він зауважив, що їхні дії були виключно з власного бажання, й до уряду жодного стосунку вони не мають.

© СБУ © СБУ © СБУ © СБУ

Коли Гуанцзюнь та Ренбо приїхали до Росії

Ван Гуанцзюнь, розповів, що 5 лютого прибув у Росію, до Москви. Згодом, 25 лютого він вже був контрактником в армії РФ. Після цього його відправили до Ростова, а 1 квітня — на лінію фронту у Донецькій області.

Чжан Ренбо прибув до Росії ще 24 грудня 2024 року, через чотири дні він прибув до Ростова як контрактник ЗС РФ.

На початку лютого чоловік перебував у тимчасово окупованому Донецьку на різних лініях фронту. Згодом, 5 квітня потрапив у полон на Донецькому напрямку.

Як зауважили обидвоє полонених, вони не вбивали» українських військових під час ведення, бо «не були довгий час» на лінії фронту

Що китайці розповідають про армію РФ

За словами полонених, по прибуттю до місця збору в Росії, там були приблизно 20 іноземців, які також приїхали на службу. Ймовірно із Середньої Азії, також із Гани, ймовірно з Іраку.

Першого дня в навчальному центрі у Чжана відібрали мобільний телефон. Йому довелося витрачати власні кошти, гроші брали за зарядні пристрої тощо.

За словами полоненого, якщо відмовлявся платити, погрожували.

Чжан розповів, що на полігоні жорсткий контроль, тому втекти було важко. Як розповів чоловік, один з іноземців намагався покінчити життя самогубством.

Пресконференція із полоненими громадянами Китаю / © СБУ

Як Росія використовувала китайців

Командиром громадян із КНР був росіянин. Перекладача їм не надали, а натомість все пояснювали жестами. У російській армії їх використовували важких роботах.

Один з полонених каже, що в його підрозділі було десятеро громадян Китаю, а в підрозділі іншого — двоє. За словами китайських солдатів, воювати не встигли. Один отримав поранення, а інший — здався.

Полонені розповідають, що перед тим, як приїхати воювати до України, вони мали інформацію лише про перемоги Росії на фронті.

Скільки платили росіяни

За словами Чжана, у перший день в навчальному таборі в нього забрали телефон.

Довелося витрачати власні кошти, гроші брали за зарядні пристрої тощо. Якщо відмовлявся платити, погрожували.

Ренбо зазначив, що усі документи були російською, а комунікувати доводилося за допомогою жестів та знаків. Він розповів, що на карту одного разу він отримав суму у 200 тис. рублів, однак нею він не зміг скористатися. Натомість росіяни періодично її забирали та користувалися, мовляв, витрачали гроші на пальне та павербанки.

Що кажуть полонені про Україну

Двоє китайських громадян, взяті в полон на Донеччині у квітні, заявили, що задоволені умовами утримання в Україні. На пресконференції, організованій СБУ, вони подякували за добре ставлення та навіть отримали їжу з McDonald’s.

Гуанцзюнь відзначив враження від українських військових, а Ренбо заявив про готовність понести покарання заради повернення додому.

Обоє підтвердили, що їхні родини не знають про їхній статус, а міжнародні організації їх не відвідували.

Пресконференція із полоненими громадянами Китаю / © СБУ

Полонені прагнуть повернутися до Китаю

За словами Гуанцзюня та Ренбо вони бажають повернутися до Китаю в рамках обміну.

Рідні не знають, що вони перебувають у полоні. Окрім того, російські інструктори та командири не готували їх до здачі у полон.

Своєю чергою Чжан Ренбо зауважив, що у Китаї на них «чекає покарання» за участь у бойових діях в іншій країні, та вони все одно прагнуть повернутись додому.

Нагадаємо, екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес розповів, що означає поява китайців на полі бою.

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