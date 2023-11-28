Пастки для ЗСУ: боєць “Легіону Свободи” про ситуацію на Мелітопольському напрямку

Боєць “Легіону Свободи” Костянтин Денисов зазначив, що іноді росіяни навмисно відходять з позицій, щоб затягнути наші підрозділи у пастку.

Про це він сказав у ефірі телеканалу “Еспресо”.

“На Мелітопольському напрямку є тактичні успіхи ЗСУ, які пов'язані з багатьма факторами. І насамперед — це героїзм штурмової піхоти, класна робота артилерії та аеророзвідка. Нещодавно Сили оборони зайняли вигідні позиції на цьому напрямку, але просування дається дуже важкою ціною. Тому що ворог постійно гатить з артилерії та намагається контратакувати. Також у противника значно покращилася ситуація з FPV-дронами, якими ворог притискає нашу піхоту й полює за нашою технікою”, — зауважив Денисов.

Боєць “Легіону Свободи” також додав, що іноді росіяни можуть навмисно відійти з позицій, щоб затягнути наші підрозділи у пастку.

“Ворог підлий і підступний. Нещодавно наші хлопці потрапили у пастку й дивом вийшли з неї. Росіяни нібито залишили позиції, наші зайшли туди, а у ворога там вже все пристріляно. Наразі окупанти влаштовують багато пасток, тому що розуміють, що в лоб нас не візьмуть”, — наголосив Денисов.

Нагадаємо, російські війська на Куп’янському напрямку намагаються заблокувати з півночі підхід до річки Оскіл, щоб ускладнити дії ЗСУ. Ворог тисне на українські війська, і останні здійснюють “тактичний відхід”.

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