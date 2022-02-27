Застосунок Reface запустив акцію на 200 млн користувачів, щоб ті дізналися правду про війну РФ в Україні

Застосунок Reface запустив акцію на 200 млн користувачів, щоб ті дізналися правду про війну РФ в Україні

Український стартап Reface почав розсилати російським користувачам сповіщення з реальними кадрами російського вторгнення в Україну і закликом виходити на мітинги та захистити свій народ.

Мінцифри закликає і інших українських та світових розробників протидіяти російським агресорам, повідомив офіційний телеграм-канал Міністерства цифрової трансформації України.

«Український стартап, застосунок Reface, запустив акцію на 200 млн користувачів, щоб ті дізналися правду про війну Росії в Україні. Компанія почала розсилати російським користувачам сповіщення із закликом виходити на мітинги та захистити свій народ. Натискаючи на сповіщення, користувачі бачать реальні кадри російського вторгнення в Україну. Закликаємо й інші українські та світові продукти підтримувати Україну та за можливості протидіяти ворогу. Подолати агресора – наша спільна місія», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Мінцифри, наразі вже понад 9 млн користувачів у світі отримали такі сповіщення від Reface та 2 млн — у Росії. Поширення триває. Також Reface закликає користувачів усього світу підтримати Україну відео із закликом: Stand with Ukraine! Stop the war! Та хештегом #StandWithUkraine до кожного відео.