"Пасуться" 7 батальонів: Арестович розповів про події на білоруському напрямку

Всі ці заходи мають певну перспективу перетворитися на загрозу з білоруського напрямку, але не зараз.

Білоруські війська виконують завдання із прикриття державного кордону.

Про це радник ОП розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"На білоруському кордоні "пасуться" 7 батальйонів уже котрий місяць. Виконують завдання із прикриття державного кордону. Російських військ там тисяч 9-10", - сказав Арестович.

За його словами, росіяни пиляють дрова та розкладають намети.

"Всі ці заходи мають певну перспективу перетворитися на загрозу з білоруського напрямку, але дуже нешвидку", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, 26 жовтня винищувач МіГ-31К з РФ приземлився на військовому аеродромі поблизу Мінська.

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