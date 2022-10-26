"Пасуться" 7 батальонів: Арестович розповів про події на білоруському напрямку

Всі ці заходи мають певну перспективу перетворитися на загрозу з білоруського напрямку, але не зараз.
Білоруські війська виконують завдання із прикриття державного кордону.
Про це радник ОП розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.
"На білоруському кордоні "пасуться" 7 батальйонів уже котрий місяць. Виконують завдання із прикриття державного кордону. Російських військ там тисяч 9-10", - сказав Арестович.
За його словами, росіяни пиляють дрова та розкладають намети.
"Всі ці заходи мають певну перспективу перетворитися на загрозу з білоруського напрямку, але дуже нешвидку", - зазначив Арестович.
Нагадаємо, 26 жовтня винищувач МіГ-31К з РФ приземлився на військовому аеродромі поблизу Мінська.
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