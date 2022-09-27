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Патріарх Кирил підтримав мобілізацію в РФ та закликав молитися за Путіна

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Патріарх Кирил підтримав мобілізацію в РФ та закликав молитися за Путіна

Фото: Associated Press

Єпископ Російської православної церкви Патріарх Кирил підтримав мобілізацію в РФ та закликав молитися за Путіна.

Патріарх Кирил закликав до “духовної мобілізації” та наголосив на необхідності молитися за Путіна та його оточення.

Про це пише російське пропагандистське видання “ТАСС”.

Так, Патріарх закликав молитися за владу в Росії. У своїй проповіді він підтримав “духовну мобілізацію”, яка начебто допоможе “примирити Україну та РФ”.

“Ми дожили з вами до доленосного часу, а в доленосний час слід оновити нашу віру, загострити нашу свідомість і нашу пам'ять, на багато що подивитися інакше, на що ми ще вчора дивилися без жодної уваги і особливої турботи. І ось тоді ця наша духовна мобілізація, до якої я зараз всіх закликаю, допоможе і мобілізації всіх сил нашої вітчизни”, - сказав Кирил.

Нагадаємо, що всі іранські дрони, якими Росія атакувала Миколаїв, були збиті ЗСУ.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
214
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