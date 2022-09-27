Патріарх Кирил підтримав мобілізацію в РФ та закликав молитися за Путіна

Патріарх Кирил закликав до “духовної мобілізації” та наголосив на необхідності молитися за Путіна та його оточення.

Про це пише російське пропагандистське видання “ТАСС”.

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Так, Патріарх закликав молитися за владу в Росії. У своїй проповіді він підтримав “духовну мобілізацію”, яка начебто допоможе “примирити Україну та РФ”.

“Ми дожили з вами до доленосного часу, а в доленосний час слід оновити нашу віру, загострити нашу свідомість і нашу пам'ять, на багато що подивитися інакше, на що ми ще вчора дивилися без жодної уваги і особливої турботи. І ось тоді ця наша духовна мобілізація, до якої я зараз всіх закликаю, допоможе і мобілізації всіх сил нашої вітчизни”, - сказав Кирил.

Нагадаємо, що всі іранські дрони, якими Росія атакувала Миколаїв, були збиті ЗСУ.

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