Патріарх Кирил заявив, що папа Римський Франциск обрав “некоректну тональність” - ЗМІ

В Росії представники Московського патріархату заявили, що папа Римський Франциск обрав “некоректну тональність” для передачі розмови з патріархом Кирилом про війну в Україні.

Про це пише російське видання “Новая газета”.

Зазначається, що патріарх наче подякував Франциску за організацію розмови та поділився з ним “своїм баченням нинішньої непростої ситуації”. Він розповів про “конфлікт, який почався 2014 року з Майдану, події в Одесі”. Окремо сказав, що “НАТО начебто запевняли РФ, що не будуть розширюватися на схід”.

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“Звичайно, ця ситуація пов'язана для мене з великим болем. Моя паства знаходиться по обидва боки протистояння, це здебільшого православні люди. Частина тих, що протистоять, відноситься і до Вашої пастви. Тому я хотів би, абстрагуючись від геополітичної складової, поставити запитання про те, як ми і як наші церкви можемо вплинути на стан справ?” — наводить видання слова Кирила.

Цікаво й те, що сам понтифік італійському виданню розповів, що російський патріарх в розмові з Франциском “протягом 20 хвилин зачитував з папірця причини, що виправдовують російське вторгнення до України”.

Папа Римський також просив про зустріч в Москві з Путіним, але відповіді на це так і не отримав.

Нагадаємо, що ЄС може запровадити санкції проти московського патріарха Кирила.

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