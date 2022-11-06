Патріарх Кирило у головному храмі Росгвардії натякнув на застосування ядерної доктрини РФ

Очільник Російської православної церкви у присутності високопосадовців Федеральної служби військ національної гвардії РФ заявив про “небезпеки, які кидають виклик самому існуванню нашої країни".

У неділю, 6 листопада, патріарх РПЦ Кирило у підмосковній Балашисі після літургії у новозбудованому Князь-Володимирівському храмі, який споруджувався на кошти Росгвардії,

буквально зацитував один з пунктів військової доктрини РФ, який дозволяє застосовувати ядерну зброю.

Фрагменти його заяви перед присутніми на урочистостях високопосадовцями Федеральної служби військ національної гвардії РФ публікують російські пропагандистські ЗМІ.

Очільник РПЦ після освячення храму Росгвардії говорив, зокрема, про зовнішні сили, які буцімто зіштовхують у військовому протистоянні “братні народи”, намагаючись послабити “Святу Русь”, під якою він розуміє Росію, Білорусь та Україну.

За словами патріарха Кирила, сьогодні Росія стикається з такими небезпеками, що "кидають виклик самому існуванню країни".

Як відомо, російські посадовці раніше неодноразово заявляли, що згідно з російською військовою доктриною, застосування Росією ядерної зброї можливе у тому випадку, коли під загрозу поставлено саме існування держави.

Нагадаємо, у дипломатичних колах Франції згадку Путіна про американське бомбардування Хіросіми та Нагасакі сприйняли як натяк на можливе застосування тактичної ядерної зброї.

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