Патріарх Кирило відвідав поранених окупантів у російському госпіталі і назвав їх "подвижниками"

Кирило, вже традиційно, вихваляв вбивць і катів, називаючи їх "героями".
Російський патріарх Кирило відвідав поранених окупантів у військовому госпіталі біля Москви.
Про це пише пресслужба РПЦ.
Кирило, вже традиційно, навіть і не думав засуджувати війну в Україні і злочини проти мирного населення, а навпаки – вихваляв вбивць і катів, називаючи їх "героями".
Звертаючись до окупантів, Кирило подякував їм за те, що вони начебто "захищають батьківщину" і "виконали свій військовий обов'язок".
"Тому низько схиляємось перед усіма вами, усвідомлюючи, що ви пішли назустріч смерті, захищаючи свою Батьківщину", - зазначив патріарх РПЦ.
Кирило дійшов у своїх заявах до того, що навіть назвав окупантів "подвижниками".
"У певному сенсі ви всі подвижники. Для мене ця важлива подія, в тому числі й для мого внутрішнього життя — доторкнутися до вас, з тими, хто не злякався страху смерті, і навіть ускладнивши свій фізичний стан, виконав свій військовий обов'язок", - підсмував він.
Нагадаємо, що Британія запровадила санкції проти очільника РПЦ Кирила.
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