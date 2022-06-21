Патріарх Кирило відвідав поранених окупантів у російському госпіталі і назвав їх "подвижниками"

Патріарх Кирило відвідав поранених окупантів у російському госпіталі і назвав їх "подвижниками"

Кирило, вже традиційно, вихваляв вбивць і катів, називаючи їх "героями".

Російський патріарх Кирило відвідав поранених окупантів у військовому госпіталі біля Москви.

Про це пише пресслужба РПЦ.

Кирило, вже традиційно, навіть і не думав засуджувати війну в Україні і злочини проти мирного населення, а навпаки – вихваляв вбивць і катів, називаючи їх "героями".

Звертаючись до окупантів, Кирило подякував їм за те, що вони начебто "захищають батьківщину" і "виконали свій військовий обов'язок".

"Тому низько схиляємось перед усіма вами, усвідомлюючи, що ви пішли назустріч смерті, захищаючи свою Батьківщину", - зазначив патріарх РПЦ.

Кирило дійшов у своїх заявах до того, що навіть назвав окупантів "подвижниками".

"У певному сенсі ви всі подвижники. Для мене ця важлива подія, в тому числі й для мого внутрішнього життя — доторкнутися до вас, з тими, хто не злякався страху смерті, і навіть ускладнивши свій фізичний стан, виконав свій військовий обов'язок", - підсмував він.

Нагадаємо, що Британія запровадила санкції проти очільника РПЦ Кирила.

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