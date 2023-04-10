Патріарх РПЦ Кирило назвав нову "причину" війни в Україні: цинізм вражає

Московський патріарх заявив, що Росія зберігає "християнські цінності, які були включені до системи національних цінностей".

Голова Російської православної Церкви патріарх Кирило (Гундяєв) заявив, що причиною війни в Україні стали не імперські бажання Путіна, а конфлікт Заходу та Росії на тлі відсутність "спільних християнських цінностей".

Таке московський патріарх сказав у неділю, 9 квітня, пишуть російські ЗМП.

"Ставилося завдання взяти нас голими руками, без усякої війни, обдурити нас, втягнути у свій світ, прищепити нам свої цінності. Але народ наш і керівництво наше зрозуміли, що ці цінності суперечать нашим, адже Свята Русь, слава Богу, зберігає християнські цінності, які й були включені до системи національних цінностей. Коли ж стало зрозуміло, що нічого спільного вже немає, все це призвело до військового протистояння", – заявив він.

Ганебні випадки священників Московського патріархату

Нагадаємо, 3 квітня в Іршанську на Житомирщині священник УПЦ МП вдарив хлопчика з прапором України За інформацією місцевих ЗМІ, тоді на зборах люди висловилися за перехід до ПЦУ, а священик УПЦ МП не давав вірянам ПЦУ зайти до храму.

Раніше повідомлялося, що на Буковині з ганьбою вигнали з храму священника МП, який відмовлявся відспівувати полеглого воїна.

Також подібний випадок стався у селі Любарці на Київщини, де священник УПЦ МП відмовлявся відспівувати загиблих на війні бійців. Пізніше громада села перейшла до Православної церкви України.

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