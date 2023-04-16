Патріарх РПЦ Кирило назвав українців "малоросами" та цинічно попросив "миру"

Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило під час Великоднього богослужіння зробив чергову цинічну заяву про війну.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Поплічник російського диктатора Володимира Путіна, який підтримує війну проти України, звернувся до українців, яких назвав "малоросами", що живуть на "російській землі", з вимогою "миру".

"Сьогодні про це буде моя особлива молитва, і я просив би вас усіх приєднатися до цієї молитви, щоб Господь благословив землю Руську. Коли я говорю "руську", я маю на увазі Русь, з якої вийшли і великороси, і малороси, та інші народності, але та сама Русь, з якою всі ми пов'язані історично, духовно і цивілізаційно. Нехай Господь допоможе нам, пройшовши тими випробуваннями, які зараз мають місце, знову знайти мир, взаємну повагу, згоду, здатність жити і працювати разом. Хай зберігає Господь землю Руську, нехай зберігає Господь усі народи, які історично живуть на цій величезній частині суші. Нехай зберігає Господь країни наші, нехай зміцнить мир і любов у відносинах між нами", – цинічно видав Гундяєв.

Патріарх РПЦ також закликав протистояти науково-технічному прогресу людства.

"Сьогодні в глобальному масштабі розвивається нове язичництво, яке ґрунтується на поклонінні різним похідним від людини - поклоніння прогресу, науці, техніці", – заявив він.

Нагадаємо, у Великодню ніч російські загарбники вчинили провокацію і обстріляли церкву у тимчасово окупованому Донецьку – загинула жінка, є поранені.

Окупанти також обстріляли церкву у Запорізькій області.

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