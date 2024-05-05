Патріарх Варфоломій закликав провести обмін полоненими "всіх на всіх" між Україною та РФ

Предстоятель Константинопольської православної церкви патріарх Варфоломій закликав провести обмін полоненими військовослужбовцями між Україною та Росією за принципом "всіх на всіх".

Про це патріарх заявив під час Великодньої літургії.

Варфоломій додав, що продовжує молитися за справедливий мир в Україні.

"Ми молимося за справедливий мир у багатостраждальній Україні. Духовно ми підтримуємо ініціативу щодо обміну військовополоненими між Росією та Україною з нагоди великого свята Великодня. Це було б дуже конкретним виразом сили Воскресіння. Ми молимо Господа милості просвітити наші уми та серця, щоб ми могли йти шляхом істини і свободи, повні воскресіння і надії, з воскреслим Христом на наших устах", – сказав у своєму зверненні Варфоломій.

Нагадаємо, предстоятелі православних та греко-католицьких церков в Україні привітали вірян із Великоднем.

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