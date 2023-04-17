Patriot будуть після Великодня: у Повітряних силах пояснили, що пожартували

Про наявність Patriot в Україні стане відомо після першого збивання з цих комплексів ворожого літака.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що не може назвати дату надходження ЗРК Patriot до України, а його слова про "після Великодня" були жартівливими.

Про це Ігнат розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Це буде після Паски"… Це такий колорит нашого українського народу. В тому і полягає, власне, ця фраза. Тому звернувся ведучий – "коли вже будуть ті Patriot"? Зрозуміло, що я не назву цю інформацію. Хто ж її назве?" – сказав речник Повітряних сил.

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"Всі зрозуміли таку дотепність і після того я одразу додав, що ніхто вам не скаже ці терміни. Коли зіб'ємо перший літак — тоді і дізнаємося. Ось і все", – пояснив він.

Нагадаємо, заява про появу комплексів Patriot в Україні начебто після Великодня прозвучала з боку Ігната 15 квітня. Водночас він не конкретизував, коли саме – навесні чи вже влітку.

Зауважимо, видання Financial Times ще в першій половині березня інформувало, що Україна начебто отримала першу систему Patriot. Однак у повітряних силах тоді спростували цю інформацію.

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