Patriot для України: військовий пояснив, чому їх не вдасться застосувати одразу

Patriot / © Clash Report в мережі Х

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Німеччина планує надати Україні п’ять зенітно-ракетних комплексів Patriot, однак терміни постачання наразі невідомі. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що подібні поставки потребують часу, зокрема — на підготовку українських розрахунків.

Про це він розповів в коментарі 24 Каналу.

Варто зазначити, що наразі відомо лише про обіцянку збоку США передати комплекси Німеччині, а вже звідти вони потраплять в Україну.

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Водночас Тимочко пояснив, що передача Patriot є нелегким завданням. Він зазначив, що навіть якщо комплекси Patriot будуть передані найближчим часом, їхнє бойове використання стане можливим лише після підготовки особового складу. Для роботи із сучасними системами потрібні військові з високим рівнем знань.

«Замало просто їх отримати. Ми маємо підготувати людей, сформувати екіпажі, провести навчання. Відбір досить серйозний, бо потрібні фахівці з високим рівнем знань», — додав Тимочко.

За його словами, окрім навчання, Україна повинна забезпечити цілу інфраструктуру для обслуговування комплексів: логістику, ремонтні бази, місця дислокації та зони патрулювання.

«Я думаю, що все це відбувалося за кадром. Тепер постало питання кінцевого оформлення документів і передачі їх в Україну», — додав військовий.

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Раніше Мерц зробив заяву про терміни передавання Німеччині систем Patriot від США.