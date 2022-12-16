Patriot для України: Піонтковський розповів, як США змінили ставлення до військової допомоги

Плани Пентагону відправити до України системи протиракетної оборони Patriot свідчать, що США не хочуть чекати на капітуляцію Росії надто довго.

Про це розповів російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю на Youtube-каналі ТСН.

"Буквально вчора на дуже серйозних всіх американських каналах підкреслюється, що прийнято рішення про надання протиповітряної оборони Patriot. Мені це рішення є важливим не тільки в сенсі посилення протиповітряної оборони. Принципово, що американці почали знімати з себе накладені ними самими обмеження. Наприклад, не постачати далекобійні ракети ATACAMS — найкритичніше питання, якого Україна вимагає весь час. Американці почали переходити обмеження, що накладаються на себе, в останні дні", — зазначив соціолог.

За його словами, раніше американці "все-таки якось стримували себе".

"Така думка офіційно не висловлена, але я відчуваю її у Вашингтоні. Так, перемогу України безумовно буде здобуто. Але якщо ми зараз дамо українцям цей набір озброєнь — далекобійні ракети, танки... Вони здобудуть таку нищівну перемогу, що не тільки Путін втратить владу, але вся верхівка. У цьому небезпека, з погляду американців: Україна відновить територіальну цілісність, але з іншого боку кордону залишиться величезна країна, в якій обрушилася влада", — розповів Піонтковський.

Експерт прогнозує, що в такому разі розпочнеться "класична російська смута — громадянська війна між приватними арміями".

"Вже зараз у Росії налічується чотири приватні армії. Усі знають про двох — Кадирова та Пригожина, але виникла ще армія Рогозіна та якогось бандита Армена Горловського. Перспектива смути, що захоплює величезну територію Росії, настільки лякає американців, що у них виникає думка — чи не краще нам досягти керованої капітуляції Росії, щоб ці люди залишилися при владі і якось відступили на свою територію? Там уже якісь різні варіанти – чи Путін, чи хтось із оточення Путіна, щоб вони якось контролювали цю ситуацію", — пояснив він.

За словами Піонтковського, "така думка є в американців, і вона відіграє негативну роль, стримує потік необхідного озброєння". Однак, уточнив експерт, "ця думка втрачає свої позиції — чекати довго неможливо".

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили, що Пентагон днями має оголосити про плани відправити до України системи протиракетної оборони Patriot.

Посольство Росії у США у відповідь звинуватило Вашингтон у "провокаційному кроці" і пригрозило "непередбачуваними наслідками".

В адміністрації президента США поки що не підтвердили інформацію про те, що Вашингтон планує передати Україні системи ППО Patriot у наступному пакеті військової допомоги.

Своэю чергою радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Україна отримає від США протиракетні комплекси Patriot у найкоротші терміни.

Читайте також: