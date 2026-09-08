Patriot до зими: Британія виділяє 116 млн євро на новий пакет для України

Прапор Великої Британії / © Pexels

Реклама

Велика Британія виділяє 100 млн фунтів стерлінгів, або близько 116 млн євро, на новий пакет протиповітряної оборони для України. До нього увійдуть ракети для систем Patriot, які планують поставити до настання зими.

Про це «Європейській правді» повідомили в британському уряді.

Реклама

Пакет також передбачає перехоплювачі для ППО, артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники. Озброєння має допомогти Україні захищатися від російських атак у зимовий період.

Реклама

Постачання здійснюватимуть через механізм PURL, за яким союзники закуповують американську зброю для України.

У британському уряді зазначили, що ракети Patriot та інше обладнання для ППО мають надійти до зими, щоб посилити захист критичної інфраструктури, цивільного населення та українських військових.

Рішення ухвалили після візитів британського прем’єр-міністра та міністра оборони до Києва, під час яких український президент наголошував на необхідності додаткової підтримки напередодні зими.

«І прем’єр-міністр, і я під час наших перших візитів до Києва чітко усвідомили, наскільки важливо підтримувати Україну протягом цієї зими, оскільки Путін готується використати зиму як зброю, продовжуючи варварські атаки на цивільні об’єкти та об’єкти енергетики. Ми пообіцяли мобілізувати союзників і надавати більше підтримки, де тільки зможемо», — заявив очільник Міноборони Великої Британії Вес Стрітінг.

Реклама

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що США можуть надати «зимовий пакет» для України, який має включати засоби протиповітряної оборони та енергетичну допомогу.

«Йдеться не лише про ракети. Йдеться також про СПГ [скраплений природний газ]… і про заходи з деескалації», — сказав він.

Також Володимир Зеленський повідомляв, що Україна першою має отримати нові посилені системи SAMP/T NG.

Крім того, Україна може отримати додаткові системи протиповітряної оборони Patriot напередодні зими — країни, які мають ці комплекси, наразі розглядають кілька варіантів їх швидкого постачання. Франція та Італія паралельно готують передачу Україні SAMP/T і ракет Aster.

Реклама

Новини партнерів