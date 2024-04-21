Patriot, найімовірніше, збив бомбардувальника РФ Ту-22М3, який повертався після атаки по Україні - Bild

Західний аналітик припускає, що українська ракета зачепила літак раніше, ніж він упав.

Аналітик BILD припускають, що російський бомбардувальник Ту-22М3 був збитий із американської системи ППО Patriot.

Такого висновку дійшов експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

"Надзвуковий стратегічний бомбардувальник повертався на базу в Моздоку після чергового обстрілу України. Він впав поблизу хутора Богомолов у Ставропольському краї.

Тим часом Міноборони країни-терористки стверджує, що до падіння призвела технічна несправність. Однак аналітик вважає це "вкрай малоймовірним" і зазначає, що на відео, поширеному у Мережі, у літака горить правий двигун.

У Bild нагадали, що раніше Україні вдавалося збити з Patriot російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50. За їхніми даними, далекобійність Patriot на озброєнні України - близько 200 км. Однак Ту-22М3 упав за 370 км від території, контрольованої ЗСУ.

Як припускає аналітик Рьопке, українська ракета зачепила літак раніше, ніж він упав. Екіпаж намагався врятувати літак і зміг пролетіти близько 170 км за кілька хвилин із підбитим двигуном, але потім вона все ж впала. Пілоти і встигли катапультуватися.

Тим часом колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап вважає, що українські військові збили над Ставропольським краєм РФ стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 за допомогою ЗРК С-200.

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