Patriot продовжує бойову роботу на прифронтовій території – командувач Повітряних сил

Микола Олещук зазначив, що українські сили, наскільки це можливо, намагаються сковувати дії ворожих бомбардувальників, а за нагоди – знищувати противника.

Зенітні ракетні підрозділи, зокрема і Patriot, продовжують виконувати бойові завдання у визначених районах прифронтових територій.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Командувач Повітряних сил зазначив, що ворог продовжує атакувати Україну на різних напрямках керованими авіабомбами та авіаційними ракетами. А Повітряні сили залучають всі засоби та інструменти, щоб тримати російську авіацію на відстані, сковувати дії російських "сушок" та знищувати противника.

"Запевняю, зенітні ракетні підрозділи, зокрема і Patriot, продовжують виконувати завдання у визначених районах прифронтових територій", – написав він.

Олещук нагадав, що й українські льотчики щодня виконують бойові завдання, героїчно знищуючи окупанта.

Генерал-лейтенант подякував "усім, хто в строю, усім, хто допомагає" та насамперед відзначив величезний вклад тисяч добровольців у збереження майбутнього українського народу.

Нагадаємо, раніше російські окупанти заявили про знищення Patriot в Україні.

Читайте також: