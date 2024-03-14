Patriot продовжує бойову роботу на прифронтовій території – командувач Повітряних сил

Микола Олещук зазначив, що українські сили, наскільки це можливо, намагаються сковувати дії ворожих бомбардувальників, а за нагоди – знищувати противника.
Зенітні ракетні підрозділи, зокрема і Patriot, продовжують виконувати бойові завдання у визначених районах прифронтових територій.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Командувач Повітряних сил зазначив, що ворог продовжує атакувати Україну на різних напрямках керованими авіабомбами та авіаційними ракетами. А Повітряні сили залучають всі засоби та інструменти, щоб тримати російську авіацію на відстані, сковувати дії російських "сушок" та знищувати противника.
"Запевняю, зенітні ракетні підрозділи, зокрема і Patriot, продовжують виконувати завдання у визначених районах прифронтових територій", – написав він.
Олещук нагадав, що й українські льотчики щодня виконують бойові завдання, героїчно знищуючи окупанта.
Генерал-лейтенант подякував "усім, хто в строю, усім, хто допомагає" та насамперед відзначив величезний вклад тисяч добровольців у збереження майбутнього українського народу.
Нагадаємо, раніше російські окупанти заявили про знищення Patriot в Україні.
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