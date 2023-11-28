"Patriot себе показав": у Повітряних силах повідомили, скільки "Кинджалів" уже збили

Українська ППО збила уже 15 російських гіперзвукових ракет "Кинджал", які росіян вважали такими, що не збиваються.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтервʼю виданню "Новинарня".

"Зараз ми вже маємо 15 збитих "Кинджалів". Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Patriot себе показав", – сказав Ігнат.

За його словами, уперше це сталося 4 травня 2023 року.

"Це була сенсація, фактично, на весь світ. Тому треба було дуже виважено це робити. Я дізнався дуже швидко… Але чи можна цією радістю поділитися з усім світом? У нас була невеличка селекторна нарада керівного складу, я теж там брав участь. Було ухвалено рішення трішки притримати оприлюднення цієї інформації. Випустили вони “Кинджал” – і нехай думають, де він дівся (сміється). Нам потрібен був час, щоби поспостерігати за реакцією ворога, зробити певні маневри та інше. Тоді ми публікували цю інформацію в повній комунікації з погодженням у командувача Повітряних сил Олещука та головнокомандувача ЗСУ Залужного", – пригадав Ігнат.

За його словами, Повітряні сили добу тримали інформаційну тишу. Але на жаль, окремі ЗМІ поширили цю інформацію раніше – хоча їх просили теж потримати паузу.

"Це все ж робиться не просто так. Інформація – теж зброя, яку треба вміло застосовувати. Й інколи час – це теж зброя. У нас, на жаль, багато хто цього не розуміє", – пояснив речник Повітряних сил.

Раніше Юрій Ігнат підтвердив, що в травні 2023 року Patriot збив над Брянською областю пʼять російських літаків.

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