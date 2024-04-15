Patriot у Польщі можуть прикривати захід України: приголомшлива заява Дмитра Кулеби

Польська сторона не коментувала заяву Кулеби.
Україна та Польща ведуться переговори щодо того, щоб системи ППО Patriot прикривали західні області. До обговорення також залучені інші представники країн НАТО.
Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
"Зараз все реально. Але розглядаються дуже різні рішення. Насправді це захистило б країни НАТО від "прильотів" на їхні території ракет чи російських дронів", - сказав Кулеба.
Дипломат зауважив, що усі батареї Patriot залежать від рішення США.
"Це американська система. Ми достеменно знаємо, де і що знаходиться. Вже йдуть активні переговори по 2 батареях Patriot і по одній батареї SAMP-T. І якби зараз була готовність країн, де вони розташовані, їх нам передати, то це було б питання тижнів. Коли ми сидимо за зачиненими дверима, то я буквально всім партнерам кажу: дорогі мої, що завгодно, хочете в оренду, давайте в оренду, хочете, щоб він прикривав ваш кордон, давайте буде прикривати ваш кордон, але дайте", - сказав очільник МЗС ефірі ТСН.Тиждень.
Станом на 12:00 польська сторона не коментувала заяву Кулеби.
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