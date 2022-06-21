Патрульні кораблі ФСБ, ракетні судна та спецназ: експерт пояснив, які сили РФ зосередила на "вишках Бойка"

Патрульні кораблі ФСБ, ракетні судна та спецназ: експерт пояснив, які сили РФ зосередила на "вишках Бойка"

Російські спецпризначенці розміщували на окупованих бурових платформах “Чорноморнафтогазу” підрозділи морської піхоти та спецназу.

Армия РФ продовжує перебувати на платформах і зараз.

Про це повідомив військовий експерт Павло Лакійчук, передає російський телеканал “Настоящее время”.

“Спочатку росіяни боялися, що Україна забере своє майно назад. Крім морпіхів там ще чергує бригада ракетних морських суден, які забезпечують охорону цього району, а також патрульні кораблі ФСБ. У 2016 році РФ зрозуміла, що цей об’єкт можна використовувати більш раціонально, тому встановила на них засоби спостереження за повітряною та підводною обстановкою”, - розповів Павло Лакійчук.

Він також додав, що на "вишках Бойка" були встановлені станції радіолокації та гідроакустичні комплекси, які вивчають підводну обстановку. Все це працює однією системою та підключено до Чорноморського флоту.

“Ця ципочка пунктів нагляду формує єдину систему спостереження за повітряною та підводною обстановкою у північно-західній частині Чорного моря - таким чином росіяни не просто контролюють це район, а допомагає їм швидко реагувати та наносити авіаційні та ракетні удари”, - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, що окупанти не можуть загасити пожежу на "вишках Бойка": вогонь дістався свердловини.

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