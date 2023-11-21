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Патрульні врятували козеня з-під завалів – щемливе відео

Патрульні врятували козеня з-під завалів – щемливе відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
293
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Патрульні врятували козеня з-під завалів – щемливе відео

Козеня, які патрульні врятували з-під завалів / Фото: скриншот

Козеня врятували з-під завалів після удару окупантів.

В одному з населених пунктів України, яке розташоване на лінії фронту, патрульні визволили козеня з-під завалів.

Відео показала пресслужба Нацполіції України.  

"Днями росіяни обстріляли приватні будинки, неподалік від лінії фронту. Наші патрульні зі зведеного загону одразу прибули на місце обстрілу. Інспектор почув, що з-під завалів доноситься звук. Трохи розібравши завал, побачив козеня, яке вистрибнуло, звільнившись з-під завалу", - йдеться у повідомленні.

Як додали поліцейські, внаслідок удару власник не постраждав. Проте від будинку залишилася руїна.

Нагадаємо, на Донеччині з-під завалів будинку вдалося врятувати цілу родину.

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Дата публікації
Перегляди
293
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