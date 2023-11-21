Патрульні врятували козеня з-під завалів – щемливе відео

Козеня врятували з-під завалів після удару окупантів.
В одному з населених пунктів України, яке розташоване на лінії фронту, патрульні визволили козеня з-під завалів.
Відео показала пресслужба Нацполіції України.
"Днями росіяни обстріляли приватні будинки, неподалік від лінії фронту. Наші патрульні зі зведеного загону одразу прибули на місце обстрілу. Інспектор почув, що з-під завалів доноситься звук. Трохи розібравши завал, побачив козеня, яке вистрибнуло, звільнившись з-під завалу", - йдеться у повідомленні.
Як додали поліцейські, внаслідок удару власник не постраждав. Проте від будинку залишилася руїна.
Нагадаємо, на Донеччині з-під завалів будинку вдалося врятувати цілу родину.
Читайте також:
- "РФ накопичила запаси і повторить спробу": розвідка Британії про атаки "Шахедів" по Україні
- Ракетний удар по лікарні в Селидові: деталі про наслідки і постраждалих з фото
- "Шахеди" майже долетіли до Польщі – Коваленко розповів про нові маршрути окупантів