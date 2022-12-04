Пауза чи активні бойові дії: якою буде ситуація на фронті взимку

На його думку, ЗСУ мають перевагу за всіма напрямками.

Зима стане періодом активних бойових дій, а ЗСУ зможуть проводити наступальну операцію.

Про це колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Зима буде періодом активних бойових дій. Ми маємо гарні перспективи на Луганському, Південному напрямах з лінією фронту. Тому будь-яких пауз, як передбачалося, не буде", — сказав Маломуж.

Ексголова Служби зовнішньої розвідки зауважив, що станом на сьогодні погодні умови не сприяють просуванню, адже земля ще не замерзла. Проте за два тижні настане період морозів, ґрунт стане твердим, що дасть змогу військам маневрувати.

На його думку, ЗСУ мають перевагу за всіма напрямками, особливо за високоточними озброєннями, технікою, тому зможуть не лише ефективно оборонятися, але й перейти до наступу.

"Вже є передумови для проведення наступальних операцій, планових та тилових ударів, це сприятливі умови для наших Збройних Сил. А якщо ми говоримо про супротивника, їм навіть в обороні не буде зручно — це не Друга світова війна. Сьогодні техніка, високоточне озброєння, ведення війни нестандартними методами, це набір інструментів, який дозволяє українській армії активно та ефективно не лише оборонятися, а й проводити наступальну операцію, тим більше дезорієнтувати противника", — підсумував Маломуж.

Як зима і морози вплинуть на перебіг війни

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Зима на фронті: як до холодів готуються українські воїни - Олексій Гетьман