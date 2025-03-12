Пауза в обміні розвідданими з Україною: у США зробили заяву

Вирішення цього питання є критично важливим для нашої боротьби.
США повідомили про зміни в питанні обміну розвідданими з Україною. Пауза скасована.
Про це повідомила очільниця розвідки США Тулсі Габбард.
"Завдяки лідерству Дональда Трампа ми на один значний крок наблизилися до припинення кровопролитної війни в Україні. За дорученням президента завершилася пауза в обміні розвідданими з Україною", - зазначила вона.
Раніше у Польщі підтвердили, що військова допомога США знову прямує до України. Так, транспортування зброї через польський хаб відновлене.
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