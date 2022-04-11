Павлюк повідомив, коли на Київщині планується повністю відновити електропостачання

Аварійні бригади повернули світло у 66 населених пунктів.

Голова Київської ОВА Олександр Павлюк розповів про відновлення електроенергії в області.

Так, під час телемарафону "Єдині новини" генерал-лейтенант поділився, що аварійні бригади повернули світло у 66 населених пунктів, які були знеструмлені через бойові дії.

Також він зазначив, що вже проведено виявлення дефектів і до 31 травня планується відновити все електропостачання на Київщині.

Олександр Павлюк додав, що електрики працюють під контролем саперів.

Нагадаємо, раніше Павлюк розповів, коли можна повертатись на Київщину. Він зазначив, що на розмінування потрібно понад рік.

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